Defiende Checo legalidad del primer título de Verstappen

Sergio Pérez defiende a Max Verstappen ante los rumores alrededor de su primer título de la Fórmula Uno.

Cuando la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dio a conocer que Red Bull había superado el límite presupuestario de 2021, se cuestionó la legalidad de la primera conora del neerlandés y se exigió un castigo severo para el equipo de las bebidas energéticas.

En el Gran Premio de la Ciudad de México, la FIA estableció como sanción deportiva la reducción del 10 por ciento en las pruebas aerodinámicas para el 2023 y una multa económica de 7 millones de dólares.

"Si miras a los hechos, Max no ganó el campeonato por eso. No tuvimos ningún beneficio de rendimiento gracias a aquello. Los equipos que quieren sacar ventaja de ello poniendo a Red Bull en una mala posición, y eso es simplemente injusto. Esto demuestra que son unos malos perdedores", dijo el mexicano en entrevista con The Telegraph.