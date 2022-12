Debuta Jorge Mendoza en la Huerta Open 2022

No tuve la oportunidad de estudiar el campo pues llegué sin dormir para el evento del Pro Am, que fue el día domingo. Y para el lunes 21 de noviembre llegué al 80% ya que no pude recuperarme lo suficiente. Gracias a mi método Speed Health, pude hacer cosas que me ayudaron a terminar muy bien los últimos 9 hoyos. También, cambié de estrategia de bastones, pues me estaba quedando corto. Así que disfrute los últimos 9 hoyos donde el par es 29 golpes. Acabé con 34 jugando muy conservador. Conociendo bien el campo y con al menos un día más de práctica, se que en esos últimos 9 hoyos, podré bajar 3 golpes", señaló Mendoza.