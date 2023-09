David Faitelson habría llegado a un acuerdo con Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- David Faitelson ya habría llegado a un acuerdo para integrarse a las filas de Televisa. El anuncio se daría a conocer en las próximas semanas.

Y es que, gracias a redes sociales, trascendió que el periodista formará parte de TUDN (Televisa Deportes Network) y dejará las filas de ESPN, donde trabajó en los últimos años.

La noticia la dio a conocer el comentarista Juan Pablo Fernández en ADR Networks. Asimismo, también anunció que André Marín dejará Fox Sports para formar parte de TUDN.

"Los dos comentaristas de TUDN van a ser David Faitelson y André Marín", señaló el hijo de 'Joserra'

Sin embargo, no todo es color rosa. Odin Ciani, periodista de ESPN, mandó un mensaje tanto a Failtelson como a Marín tras su decisión de integrarse a Televisa.

"Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Nunca digas de esa agua, no beberé por qué más rápido cae un hablador que una veleta. Y todo por un plato de lentejas. ¡Éxito! ¡Bon voyage!", posteó Ciani en sus redes sociales.