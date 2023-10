David Benavidez envía mensaje a la CMB sobre "Canelo" Álvarez

Todavía no pasa un mes de la última pelea de Saúl "Canelo" Álvarez y ya comenzaron los rumores de cuál será su siguiente combate.

Como ya es costumbre, el nombre de David Benavidez sale a colación, impulsado principalmente por él mismo, quien volvió a apuntar contra el boxeador tapatío y ahora contra el Consejo Mundial de Boxeo también.

"Haz lo correcto y si no quiere pelear, despójalo", declaró Benavidez, que lleva varios meses buscando la oportunidad por el título absoluto de las 168 libras.

QUITARLE EL CINTURÓN

"Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si 'Canelo' no quiere pelear conmigo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He sido el contendiente número uno durante los últimos dos años y he estado haciendo mi trabajo", agregó.

Benavidez, con récord invicto de 27 victorias (23 por la vía del nocaut), es junto a David Morell de la AMB uno de los dos retadores mandatorios de la división que esperan por la pelea de sus vidas.