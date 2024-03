Mensaje poderoso

David Benavidez ya sabe dónde puede conseguir los millones que "Canelo" Álvarez exige para enfrentarlo en un ring: en Arabia Saudita, y hasta prometió que si se arma la pelea no cobraría ni un dólar, al contrario, donaría su bolsa.

El "Mexican Monster" le mandó un mensaje al poderoso Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real de Reino de Arabia Saudita y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de aquel país, para que logre armar este combate entre los púgiles de peso Supermediano.

El mexicano Saúl Álvarez, quien anunció este semana su pelea del 4 de mayo contra Jaime Munguía, dijo que si un promotor ponía sobre la mesa 150-200 millones de dólares, entonces así sí peleaba contra el méxico-estadounidense, quien lleva casi cuatro años pidiendo el chance contra el tapatío.

"Turkialalshik, vamos a llevar la pelea más grande y más emocionante a Arabia Saudita. Esta será la mayor pelea mexicano vs. mexicanoamericano en la historia del boxeo, y qué mejor lugar para hacerlo que El Reino (de Arabia Saudita), para que todo el mundo la vea.

Esta pelea es por orgullo y gloria. Lucho por la grandeza, no por el dinero", expresó.

David hasta se dio el lujo de decir que si la pelea se logra, su bolsa la donaría a la beneficencia.

"Excelencia, si no le gano a "Canelo" donaré toda mi bolsa a cualquier niño de su agrado. Cuando le gane a ´Canelo´ voy a donar una gran cantidad de ese bolso para beneficiar el hambre de los niños en todo el mundo. ¡Soy un campeón del pueblo y seguiré luchando contra el mejor! ¡Mantengo mi palabra!", escribió en redes sociales. En Arabia están pagando buenas bolsas. Hace dos semanas le pagaron 50 millones de dólares a Anthony Joshua por un combate que no duró ni dos rounds, por lo que no suena loco que le puedan ofrecer a "Canelo", por lo menos, 100 millones.

La idea de Saúl es realizar una tercera pelea a fines de año, y esa podría ser la de Arabia.