A ´semis´, otra vez

Londres, Inglaterra

El primer preclasificado Jannik Sinner cayó ante Daniil Medvedev 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3 en los cuartos de final de Wimbledon el martes, después de un partido de altas y bajas, donde el italiano fue atendido por un entrenador y abandonó la cancha durante el tercer set; aparentemente remontó en el cuarto y luego volvió a flaquear en el quinto.

"Siempre es complicado, porque quieres jugar más puntos, y al mismo tiempo, sabes que en cualquier momento va a decir: ´No puedo correr más´", dijo Medvedev, quinto cabeza de serie, que se enfrentará al campeón defensor Carlos Alcaraz en las semifinales por segundo año consecutivo. "Y eso es lo que hizo".

Alcaraz, el sembrado No. 3, tardó un poco en ponerse en marcha en su cuarto de final, pero una vez que lo hizo, no hubo nada que lo detuviera durante una victoria por 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 sobre el No. 12 Tommy Paul en la cancha No. 1. El tenista de 21 años, viene de ganar un título en el Abierto de Francia el mes pasado y busca su cuarto trofeo de Grand Slam.

Sinner se sometió a un control cardíaco antes de dirigirse al vestuario. El jugador de 22 años regresó después de unos 10 minutos y reanudó el encuentro, pero perdió el primer juego en blanco.

Después de que Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, le rompiera el saque para ir perdiendo 2-1 en el tercero, Sinner solicitó atención médica y se recostó en su silla en la cancha central. En un momento dado, apoyó la cabeza en una mano mientras hablaba con el entrenador antes de dirigirse al vestuario.

Durante un cambio posterior, Sinner se cubrió la cabeza con una toalla. Si bien recuperó su fuerza habitual, particularmente con su golpe de derecha, y llevó el partido a un quinto set, Sinner no pudo superar la línea.

Fue el partido 36 en la edición en irse al máximo de sets, la mayor cantidad en cualquier torneo de Grand Slam en la Era Abierta, que data de 1968.

Medvedev comenzó a encontrar el espacio para conseguir más tiros ganadores, compilando 13 solo en el set final, y rompió para una ventaja de 3-1, luego mantuvo para 4-1 y estaba en camino de regresar a las semifinales y una revancha contra Alcaraz.

La salida de Sinner sigue a la de la cabeza de serie femenina No. 1, Iga Swiatek, en la tercera ronda.

Medvedev había perdido sus cinco partidos más recientes contra Sinner, incluida la final del Abierto de Australia en enero.

En los cuartos de final femeninos, Donna Vekic alcanzó su primera semifinal de Grand Slam al vencer a Lulu Sun 5-7, 6-4, 6-1 y la subcampeona del Abierto de Francia Jasmine Paolini eliminó a la número 19 Emma Navarro por 6-2, 6-1 en menos de una hora.

Navarro superó a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka y a la actual campeona del Abierto de Estados Unidos Coco Gauff a principios del torneo.

"Sentí que me estaba muriendo ahí fuera, los dos primeros sets. Pero seguí adelante, con la esperanza de tener una oportunidad y al final llegó", dijo Vekic.

Con esto se convierte en la segunda mujer que representa a Croacia en llegar a las semifinales en el All England Club, después de Mirjana Lucic en 1999.

Sirviendo para el segundo set con 5-3, Vekic cometió cinco dobles faltas para ayudar a Sun a romper, pero Vekic rompió para forzar un set decisivo que dominó.