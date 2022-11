Noquea ´Cejitas´ al vicio

Tengo a mi esposa que también me ha llevado por buen camino, y si quiero hacer un despapaye, ella me frena, y aparte soy una persona que siempre incluye a su familia¨. DANIEL VALLADARES CAMPEÓN MUNDIAL PAJA FIB

Cuando en la pelea de la vida estuvo a punto de caer en el mundo de las adicciones y las pandillas, gracias al boxeo Daniel Valladares salió triunfador.

Con el apoyo de su familia e inmerso en su pasión que es el deporte de los guantazos, el apodado "Cejitas", quien en julio pasado se coronó campeón mundial de la FIB en peso Paja al derrotar al filipino Mark Cuarto, recuerda que en su adolescencia estuvo a punto de irse por el mal camino.

"Creo que la mayor parte de boxeadores nos metemos al box para alejarnos de las drogas; yo no entré de lleno a ese mundo, pero sí llegué a involucrarme con ellas muy poco y anduve mucho en pandillas, pero mi papá siempre estuvo al pendiente de mí y fue quien me inculcó el box y me rescató", compartió.

El "Cejitas" es uno de los siete campeones del mundo que cuenta México en la actualidad, aunque le molesta que por ser de peso chico no se le exalte como debería.

Monarca de ceja levantada

Daniel "Cejitas" Valladares