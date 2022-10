Avanzan a cuartos

Posteriormente su compatriota Jessica Pegula venció a la canadiense Bianca Andreescu por 6-4 y 6-4, la quinta mejor tenista del mundo logró la victoria en una hora y 34 minutos.

Lo curioso del día fue que Pegula y Gauff son pareja en dobles, este mismo jueves les fue agendado su partido contra Aliaksandra Sasnovich y Lin Zhu, destacó que su desgaste de la mañana no les pasó factura porque ganaron 7-6(1) y 7-5.

Ante esta cuestión, Coco contó que no le afecta en su rendimiento porque hay veces que se cansa más, “entreno dos veces al día y las prácticas son más duras que los partidos, así que me he acostumbrado a ello”.

La francesa Caroline Garcia y la estadounidense Madison Keys fueron las que sorprendieron a los aficionados, pero por quedar eliminadas siendo, la sexta y la decimotercera sembradas del Guadalajara Open.

La bielorrusa Victoria Azarenka derrotó 6-4, 6(4) -7 y 6-1 a Keys, mientras que la estadounidense Sloane Stephens -número 50 del ranking de la WTA- se impuso 7-6(6) y 7-5 a la número 10 del ranking, Caroline Garcia.

La que dio el partido del día fue la checa Marie Bouzkova, se levantó de caer en el primer set 0-6 contra Liudmila Samsonova y los dos siguientes Bouzkova logró marcar 7-5 y 6-3 a su favor.

Pese a su gran actuación, Bouzkova no se confía, “Mañana es un día nuevo, lo voy a dar todo, voy a luchar, es lo único que debo hacer”.

Kudermetova fue la siguiente en clasificar a los cuartos de final, registró 6-4 y 6-4 a Jelena Ostapenko. Hasta el momento los duelos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera.

Victoria Azarenka contra Coco Gauff; Jessica Pegula contra Sloane Stephens. Kudermetova y Bouzkova esperan rival de los últimos dos compromisos del día.