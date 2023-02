La vez que 'Canelo' asustó a Martha Higareda

GUADALAJARA, Jalisco

Luego de casi 12 años de no pelear en su tierra, el jalisciense regresará en mayo como monarca indiscutido del CMB, AMB, FIB y OMB.

Lejos quedaron los tiempos de vender paletas, ya que Saúl es el deportista mejor pagado de todos los tiempos, gracias a su disciplina y su poder de puños.

Saúl "Canelo" Álvarez defenderá sus títulos de los Supermedianos en Guadalajara.

Luego de casi 12 años de no pelear en su tierra, el jalisciense regresará en mayo como monarca indiscutido del CMB, AMB, FIB y OMB.

UN NIÑO SIN INFANCIA

Aunque hoy goza del éxito y la fama, Saúl no olvida sus orígenes, incluso en caso de que algún día su historia llegue al cine, la titularía: "Un niño que nunca tuvo infancia".

"Trabajo desde los 5 años. No viví muchas cosas que por lo general vive un niño o un adolescente; pero no me arrepiento porque gracias a eso estoy en donde estoy y ahorita tengo la oportunidad de disfrutar de todo lo que sacrifiqué", dijo a la revista GQ.

"Recuerdo los trabajos que tuve ahí en el rancho, sembrando maguey y ordeñando a las vacas".

Image

PELEABA POR BULLYING

La escuela primaria Leyes de Reforma en Juanacatlán fue la sede de los primeros combates de Santitos.

"A pesar de ser un muchacho serio, no majadero, recibía bullying (por pecoso), pero ahí se le veía el carácter. Se juntaba una bola de muchachos para ver pelear a Saúl", recuerda su maestra Lilia Lomelí.

"Le decían mil cosas, que jícama con chile, que pecoso, y yo le dije vas a ser el 'Canelito', y le comenté va a llegar el día en que te conozcan más por 'Canelo' que por tu nombre", añade su mentor José "Chepo" Reynoso.

NACIDO PARA EL BOX

El "Canelo" estudió hasta secundaria, sin embargo, no era su fuerte, como el mismo lo ha reconocido, por lo que su hermano Rigoberto Álvarez convenció a su padre de que lo dejara entrenarlo.

"No era muy bueno para estudiar, no le echaba muchas ganas, entonces no fue tan difícil de convencer a mi papá de que lo pusiera a trabajar (en la nevería), pero le decía que me lo soltara para entrenar", relata Rigo.

"Él decía que quería ser boxeador, desde ahí estaba trazada su determinación".

DEL AUTOLAVADO A LA GLORIA

Con 17 años, el "Canelo" se convirtió en padre de su hija Emily, lo que le redobló su disciplina, pero lo alejó del box.

"Puso un autolavado, recuerdo que tras una pelea compró una hidro, sus shampoos, y empezó a ganar dinerito y dejó de venir a entrenar. Sería el principio de su negocio, pero el final de su carrera.

"Mis papás, mi madrina, mi tía, como podíamos le ayudábamos. Él entrenó, hubo una pelea de 100 mil pesos, era un mundo de dinero, ya con eso se estabilizó, después fueron 200, 500 y pum, se disparó", cuenta Rigo.

'SERÁ QUE SON NARCOS'

"Estaba a punto de tomar un avión, se me acercó un chavo pelirrojo que traía como un grupo de personas, me dice '¿eres Martha Higareda?', yo 'sí', '¿me puedo tomar una foto?', me tomé la foto", relató la actriz, quien pensó que Saúl se trataba de un narcotraficante.

"El acento medio norteño, pero no tan, por dentro dije '¡híjole será que son narcos!'".

Ya en la misma fila del avión, él le preguntó si sabía quién era, a lo que la actriz le contestó que no, para luego confesarle que era el "Canelo" y hasta la invitó a la pelea.

Image