"Canelo" Álvarez critica la mentalidad del deportista mexicano

Sin lugar a duda, el boxeador tapatío es uno de los mejores deportistas de la historia y sabe de primera mano lo que se necesita para sobresalir.

"Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí", señaló Álvarez.