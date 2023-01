Conor McGregor fue atropellado y casi pierde la vida

Todo ocurrió mientras se encontraba circulando en su bicicleta, un golpe que puso en riesgo su vida, por fortuna únicamente presentó lesiones en algunas articulaciones.

"Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento", mencionó.