Gana Nielsen etapa; sigue Pogacar líder

Fue la segunda victoria de etapa de Cort Nielsen en esta edición de la ´Grande Boucle´ luego de conquistar su primer triunfo en la ciudad medieval de Carcassonne hace cuatro años.

El corredor danés superó con lo justo al australiano Schultz en la llegada a la estación de esquí de Megave, después que el español Luis León Sánchez, quien acabó tercero, lanzara el sprint final.

"No me puedo creer lo que ha pasado. Fui al límite mucho tiempo en este ascenso", dijo. "Me descolgué del grupo varias veces en los últimos kilómetros. Por suerte, nos pudimos juntar y quedé para ganar el sprint".