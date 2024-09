Se va Ana Guevara 'intensamente tranquila' de la Conade

Sin arrepentimientos por cómo se condujo ni sintiéndose intocable pese a que el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador le dio varios espaldarazos públicos.

Así deja Ana Guevara la dirección de la Conade y confiada en que la próxima administración mantendrá la inercia de los buenos resultados en el deporte nacional. En el que fue su último encuentro con deportistas, durante la entrega de estímulos económicos a medallistas mundiales y olímpicos en 2024, la sonorense dijo que los conflictos en la federaciones nacionales de natación y tiro con arco dependerán del COM para su resolución.

En el caso de deportes acuáticos, la Conade no reconoce al Comité de Estabilización instaurado por la federación internacional y en el caso de la arquería el COM no avala a la llamada World Archery Mexico.

"No hay nada de que preocuparse en tiro con arco, y en la otra (natación) dependerá del COM", dijo Guevara respecto a las federaciones.

"No no me sentí intocable. Hoy en este momento no existe ninguna denuncia hacia mi persona. No hay inmunidad ni sobre protección, si alguien podía hacer una denuncia era el propio presidente. No era inmunidad porque no se trataran de encubrir nada", respondió a pregunta expresa de CANCHA.

"Me quedo intensamente tranquila de que nada de lo que se ha dicho o escrito es cierto y me preocupa la gente que lo ha creído", apuntó.

La sonorense informó que el proceso de entrega-recepción con el equipo de si sucesor Rommel Pacheco, inició la víspera y que todo quedara por escrito.