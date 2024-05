Osmar Olvera viajará con su entrenadora Ma Jin a París 2024

CIUDAD DE MÉXICO

"He tenido pláticas con Ana Guevara, donde me dio esa tranquilidad de que Ma Jin va a estar conmigo en la competencia más importante", reveló el atleta.

Olvera Ibarra a lo largo de los eventos internacionales no pudo contar con la preparadora china como consecuencia de la situación legal de los deportes acuáticos en México, pero hace unos días tras la plática con Ana Guevara, directora de la Conade, la situación quedó resuelta.

"Es importante que me acompañe, en otras competencias la comunicación siempre ha estado, le marco y me dice las correcciones (pero no es igual)", afirmó el capitalino.





Con el método de comunicación a distancia entre Ma Jin y Osmar, el clavadista presume cuatro medallas mundiales (1 oro, 2 platas y 1 bronce), además de los tres oros en los Juegos Panamericanos de Chile, por lo que tener a su entrenadora junto espera marque una mayor diferencia a su favor, aunque no se mete presión.

"He tratado de no pensar en las medallas, Ma Jin me dice eso, que piense en clavado por clavado y lo veo como una motivación para dar lo mejor de mí", añadió.