Charlo reconoce que "nadie" le había pegado como "Canelo" Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque no llegó el nocaut para el mexicano, sí cumplió con hacerle sentir su poder al norteamericano, como advirtió en la última conferencia de prensa donde Jermell puso en duda las habilidades del tapatío.

Tras el combate Charlo reconoció públicamente el nivel de boxeador que es el "Canelo" Álvarez y afirmó que nunca había sentido un dolor como el que genera la pegada del mexicano.

"Sí, esa fue la primera vez que de verdad sentí un golpe que me dejó mareado. Siempre soy yo el que daba esos golpes, esta vez me tocó estar del otro lado", aceptó Jermell.





"Iron Man" sufrió ante el "Canelo" Álvarez, cuando este lo llevaba a la esquina o a las cuerdas, precisamente en el séptimo round fue cuando Saúl estuvo más cerca de una victoria por la vía rápida, sin embargo, el estadounidense supo cómo escapar y lo acepta.

"He estado en el boxeo por tanto tiempo, que sabía que si simplemente seguía de pie habría pasado una vergüenza. Fui lo suficientemente inteligente para reagruparme y recuperarme, si me quedaba de pie y hubiera seguido peleando, tratando de aclarar mi mente, me habría castigado con más golpes", sentenció el menor de los Charlo.

El "Canelo" de momento ya anunció que por el 2023 terminó su actividad arriba del ring, será hasta el 2024 cuando vuelva a ponerse los guantes.