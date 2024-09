Faitelson estará en cobertura de la pelea del "Canelo" Álvarez

No es secreto que la relación de Saúl "Canelo" Álvarez y el periodista David Faitelson no es la mejor, sin embargo, no es impedimento para que cada uno realice su respectivo trabajo.

En los últimos días se especuló que Faitelson no estaría en Las Vegas para la cobertura de la pelea del tapatío ante Edgar Berlanga, sin embargo, no será así.

EL UNIVERSAL Deportes pudo confirmar que David Faitelson desde este miércoles estará en la sede del compromiso boxístico.

Faitelson estaba realizando su trabajo con la Selección Mexicana en Texas y para la tarde de este miércoles llegará a Las Vegas.

Su participación en los distintos espacios de Televisa (TUDN) está garantizada hasta el viernes, día en el que se realizará la ceremonia de pesaje en la Toshiba Plaza.

Lo que es un hecho es que no estará en la pelea de "Canelo" del sábado, el motivo es porque viajará a México para estar presente en el Clásico Nacional entre América y Chivas, que se disputa ese mismo sábado en el estadio Ciudad de Los Deportes.