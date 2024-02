Con título en la mira

Ciudad de México

La temporada 2024 le exigirá a Sergio Pérez desarrollo y evolución constante en su estilo de manejo.

Aunque la base del RB20 es similar a modelos anteriores, se introdujo un nuevo diseño en los pontones, radiadores y la tapa del motor que obliga al mexicano a adaptarse al bólido lo antes posible.

Y en cuanto a Checo, hay áreas de oportunidad para sacar mayor provecho de sus habilidades y volver como candidato al título de la F1.

Una de ellas y quizás la más importante es cómo utiliza el pedal del freno en los recorridos.

"La clave de todo está en la regulación de las frenadas. Sergio es de los mejores frenando en toda la parrilla y lo demuestra en pistas callejeras o semipermanentes como Canadá, Mónaco, donde hay frenadas muy fuertes. Él regularmente tiene un abuso del pedal del freno.

Hace las frenadas mucho más tarde y mete el acelerador en el último tercio de la curva para salir con buena tracción; sin embargo, sacrifica velocidad", explicó Gerardo González, ingeniero mecánico y especialista en telemetría de NASCAR México Series.

¿Qué tanto se relaciona esta variable con la forma de conducción del tricolor?

"Al elegir el bólido con mayor carga aerodinámica en la parte trasera -de un cien por ciento, se divide en 20 en el alerón delantero, 30 en el centro y 50 en el área de la suspensión posterior- va pegada al suelo y provoca subviraje. Nuevamente entra el freno porque el camino que toma la curva es más amplio. Con el morro suelto, la frenada se alarga con suavidad y controla el monoplaza, pero sacrifica, en algunas ocasiones, la velocidad.

"A Checo jamás le ha gustado el estilo de Max Verstappen de llevar más peso en la parte delantera. Si lo vemos desde el punto de vista de la física, cuando tú llegas a una frenada la parte de atrás estará suelta, inestable y se te va. Las veces que al mexicano le dan un bólido con estas características lo vemos corrigiendo con el volante".

Ese pequeño detalle es el que ayuda al conductor de Red Bull a brillar en lugares como Azerbaiyán, Arabia Saudita, Mónaco, Singapur o Las Vegas, pero que lo hace sufrir en Japón, Monza y Bélgica.

SEGUIRÁ CHECO INTENTANDO VENCER A MAX VERSTAPPEN

Vencer a Max Verstappen es una tarea complicada, pero no imposible para Sergio Pérez.

Esta temporada, Red Bull es el rival a vencer con su revolucionario RB20 y con un tricampeón que está en su mejor forma, ya que en 2023 logró 19 victorias de 22 posibles; sin embargo, el mexicano quiere retar a su compañero de garaje.

"Max está viviendo uno de los mejores momentos de su vida con el coche y otro con el equipo, está en plena forma. Afronta cada fin de semana sabiendo lo que necesita del coche para ser más rápido, está mejorando todo el tiempo, cada vez es más rápido y no comete errores.

"Es muy difícil ganarle, pero vamos a intentarlo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada muy igualado y veremos qué pasa este año. El año pasado fue muy difícil. Sobre todo cuando tu compañero de equipo domina todo el tiempo y tú no puedes sacar el máximo partido al coche. No es una situación fácil, pero tienes que ser fuerte mentalmente y hacerlo lo mejor posible", comentó el tricolor al podcast Beyond the Grid.

A partir del Gran Premio de Bahréin, primera carrera del calendario, Checo tendrá una primera lectura de la diferencia que lo separa de Verstappen en cuanto a velocidad en una vuelta y en tandas largas.

"Quiero aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me presenten este año. Tenemos 24 carreras y tenemos que progresar desde la primera hasta la última.

"Si puedo hacerlo, tendré un gran año en 2024. No olvidé cómo pilotar el año pasado, hubo razones por las que 2023 fue como fue, pero entendemos las razones y creo que estamos en mejor forma", complementó Pérez.