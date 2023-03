Chessman no se arrepiente de golpear a Adrián Marcelo

En esta ocasión el "Asesino de luz roja" fue invitado al programa "SNSERIO" que conduce Rodrigo Prieto y fue el encargado de cuestionar al luchador cómo vivió el caso, a ello Chessman afirmó que recibió amenazas y otras tantas felicitaciones por darle una cachetada a Marcelo.

"Dos mil o tres mil me felicitaron por cachetearlo y no me arrepiento, lo volvería a hacer".

De igual forma, Chessman se niega a tener una reconciliación con Adrián Marcelo.

"De mi parte no, porque una persona que no respeta, jamás lo va hacer", expresó el luchador de Triple A.