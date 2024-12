Estamos cerca de darle la vuelta a esto.-Checo Pérez

Por: Agencia Reforma

Noviembre 24, 2024 - 09:44 a.m.

Las Vegas, Estados Unidos 24-Nov-2024 .-Sergio Pérez siente que todo se encamina a poder resolver los contratiempos que ha padecido durante la campaña con el RB20.

Luego de arrancar en el lugar 16 y remontar hasta el décimo puesto con una maniobra de doble rebase sobre Liam Lawson y Kevin Magnussen en una de las curvas del circuito callejero de Las Vegas, el piloto mexicano explicó que degradó mucho los neumáticos duros con los que empezó la carrera y por ello intentó una estrategia que no le dio resultado.

"No esperábamos esta degradación, comprometió mucho la carrera y ya no pudimos recuperar más posiciones. Si hubiéramos iniciado con el medio, habría sido un mejor resultado. Ya después de la carrera sabemos cuál es la mejor estrategia, pero no pudimos ejecutarla", dijo Checo.

Aún así, el tapatío destacó que mantiene una gran confianza y que están cerca de encontrar una solución a los problemas con el monoplaza del equipo austriaco. "Si, tengo una buena confianza y estamos cerca de darle la vuelta a esto", comentó.

La Fórmula Uno viajará al Medio Oriente para culminar la Temporada 2024 con las últimas dos fechas en Qatar y Abu Dhabi, ya con la definición del Campeonato Mundial de Pilotos para Max Verstappen y con la lucha por el título de Constructores al rojo vivo, con Red Bull 53 puntos abajo del líder McLaren.