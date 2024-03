´¿Quién es mejor, Checo o Alonso?´

¿Checo o Alonso?

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, aprovechó que esta semana hay descanso para acudir a un evento, donde fue cuestionado por el youtuber español David Cánovas Martínez, mejor conocido como TheGrefg,

En cuanto al tema deportivo, le preguntó; "¿Quién es mejor piloto en igualdad de circunstancias, Checo Pérez o Fernando Alonso?", a lo que el neerlandés habría dado a entender que elige al veterano de Aston Martin sobre su coequipero.

"¿Eres español o mexicano? Es difícil. Creo que Fernando siendo campeón del mundo ha demostrado lo rápido que es. Es difícil de escoger pero... lo que me gusta de Fernando es que nunca se rinde y con 42 años aún sigue ahí. Es impresionante´´, declaró.

Verstappen ha ganado las dos carreras de la temporada, Bahréin y Arabia Saudita, seguido por Checo.

Sobre su dominio en las carreras, indicó que no se aburre, al contrario, le gusta sacar la mayor ventaja posible sobre sus rivales.

"No (me aburro), porque la mayoría de las veces si te pones a pensar en eso algo le puede suceder al coche, o eso creo yo. Así que prefiero no pensar en ello. Por ejemplo, la semana pasada en Bahréin, cuando me di cuenta de la ventaja pensé que no iba a frenar, tengo que hacer la ventaja aún más grande´´, manifestó.

"Peleas contigo mismo".

Verstappen también respondió que Modern Warfare es su videojuego favorito.

La tercera carrera de la F1 será el GP de Australia, a celebrarse el 23 de marzo.