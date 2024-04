Leclerc tiene que demostrar su valía a Ferrari

Ciudad de México

Charles Leclerc tendrá que demostrarle a Ferrari que está a la altura de un 7 veces campeón de la Fórmula Uno.

En 2025, el monegasco compartirá el garaje con Lewis Hamilton, un piloto que construyó su carrera en McLaren y Mercedes, así que no está acostumbrado a ser la sombra de nadie.

Leclerc, también es un corredor protagonista, pero a diferencia del británico, el trato que ha recibido desde que fue fichado por la escudería italiana es la de líder pese a los altibajos en su carrera.

"Charles llegó a Ferrari como un campeón, cuando aún no lo era. Y no podía serlo por vencer a alguien en los karts, tiene que demostrarlo. Por supuesto que es rápido, muy rápido, pero quien ganó un Gran Premio con Ferrari el año pasado no fue él.

"Será interesante entender las relaciones de fuerza dentro de la Roja el próximo año, que será decisiva para Charles, pero no para Lewis", comentó Jacques Villeneuve, ex campeón del Gran Circo en 1997.

En el GP de Singapur de 2023 y en Australia 2024, Carlos Sainz Jr. es el único que logró arrebatarle triunfos a Red Bull opacando hasta cierto punto a Charles e igualándolo en rendimiento en calificación y carrera.