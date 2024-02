´Amo venir a Acapulco´.- Casper Ruud

Acapulco, Guerrero

"Amo venir a Acapulco, es un gran torneo con gente fantástica", es el mensaje que dejó plasmado el tenista noruego Casper Ruud en el muro de los recuerdos del Abierto Mexicano de Tenis.

En su segunda visita a México en este 2024 -la semana pasada fue finalista en Los Cabos y hace un año disputó el torneo ATP 500-, el número 11 del ranking mundial espera volver a conectar con el público tricolor y devolverle un poco de alegría después de la destrucción que dejó el huracán Otis en octubre del año pasado.

"No sabíamos si podíamos venir aquí. Así que estoy muy feliz de que podamos y de que todo el mundo haya trabajado tan duro para tratar de reconstruir los daños. Han sido capaces de poner en marcha este torneo y no puedo esperar a empezar. Este es un torneo fantástico y esperamos poder devolver algo a la gente. Me encanta venir aquí y también me encantará venir en el futuro.

"La gente es más importante que solo un estadio de tenis. Las vidas son más importantes que lo que hacemos. Por supuesto, no hay duda de ello. Así que vi algunas fotos de cómo se veía. Fue horrible y trágico. Mis pensamientos están, por supuesto, con todos los que perdieron a alguien o algo durante esa noche. Espero que nunca tengan que volver a experimentar algo así", dijo Ruud.

Para Casper era importante que el AMT se realizará para mantener la fe de los habitantes que lo perdieron todo, desde cosas materiales hasta seres queridos durante el desastre natural.

"Los mexicanos son gente agradable, son personas fuertes. Pueden, reconstruirlo, tengo fe en ellos y estaba triste (por ellos).

"Aquí estamos, una nueva semana, nuevas oportunidades. Así que estoy muy emocionado por el torneo de este año", puntualizó el nacido en Oslo, Noruega.