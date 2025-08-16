Alcaraz somete a Rublev

Carlos Alcaraz maniató el empuje de Andrey Rublev para firmar el viernes una victoria 6-3, 4-6, 7-5 que le instaló en las semifinales del Abierto de Cincinnati.

Un mes después de que Alcaraz venció a Rublev en una batalla de cuatro sets en los octavos de final de Wimbledon, el número dos del mundo se llevó el primer set pero su rival ruso reaccionó para nivelar en el segundo.

Alcaraz llegó a sacar para el partido con ventaja 5-3 en el decisivo tercer set, pero el español sufrió su tercer quiebre del encuentro.

Rublev, noveno cabeza de serie, tenía que sostener su saque para llevar el duelo a un desempate, pero una doble falta selló el triunfo de Alcaraz.

"Cuando juegas contra alguien como Andrey, cuando pierdes la concentración en dos o tres puntos, te puede costar el set o casi el partido", comentó Alcaraz. "Simplemente me mantuve fuerte mentalmente y eso es de lo que estoy más orgulloso".

Alcaraz es el líder en victorias de la ATP en 2025 con un total de 52 y mantiene una racha invicta de 15 partidos en torneos Masters 1000, que incluye los títulos en la arcilla de Montecarlo y Roma.

Por el pase a la final en Cincinnati, Alcaraz enfrentará al alemán Alexander Zverev. El tercer preclasificado despachó 6-2, 6-2 al estadounidense Ben Shelton, quien venía de coronarse en el Masters de Toronto.

En los cuartos de final del cuadro femenino, la campeona defensora Aryna Sabalenka se despidió al sucumbir 6-1, 6-4 ante la kazaja Elena Rybakina (9na preclasificada).

Rybakina sumó 11 aces y liquidó el encuentro frente a la número uno del mundo en 1 hora y 14 minutos.

Semifinalista en Montreal la semana pasada, Rybakina intentará sortear esa instancia al medirse contra Iga Swiatek (3ra cabeza de serie). La polaca dio cuenta 6-3, 6-4 de la rusa Anna Kalinskaya.

Además, la rusa Veronika Kudermetova se apuntó una contundente victoria 6-1, 6-2 sobre su compatriota Varvara Gracheva. Su rival saldrá de la ganadora del duelo entre Coco Gauff y Jasmine Paolini.



