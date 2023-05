´Canelo´: el ´César del box´

REGRESO TRIUNFAL A CASA

Saúl "Canelo" Álvarez regresó a casa después de 12 años de ausencia derrotando por decisión unánime al británico John Ryder, y así retener los títulos mundiales Supermedianos del CMB, AMB, FIB y OMB en un repleto Estadio AKRON.

El mexicano tumbó en dos ocasiones al rival, quien se alimentó de golpes durante 36 minutos de acción.

Ryder aguantó toda clase de castigo. Le tronaron la nariz desde temprano, pero acabó de pie.

Después de 12 asaltos, los jueces vieron ganar al jalisciense por 120-107, 118-109 y 118-109.

Saúl no peleaba desde septiembre y eso se notó en la segunda mitad del combate. El "Canelo" viene de una cirugía en la mano izquierda, misma que no soltó tanto en el pleito.

"Es un gran peleador (Ryder), me gustó mucho, me encantó darle este espectáculo a la gente, estoy muy agradecido con todos, en especial con los niños, algún día estuve como ellos y tuve el sueño de estar aquí, pero nunca me imaginé esta magnitud. Los sueños se cumplen y hay "Canelo" para rato".

"Viva México cabrones", declaró "Canelo" tras su victoria.

Visualiza una revancha en septiembre contra Dmitry Bivol, pero deberá hacer ajustes para salir con el brazo en alto.

"Todos lo saben, queremos la revancha con Bivol. Las mismas reglas, los mismos términos, todo lo mismo. Lo quiero de esa manera", dijo Canelo al final del combate.