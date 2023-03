"Canelo" orgulloso por la venta de entradas para su pelea en México

El campeón mexicano y monarca absoluto de la división de peso supermediano, pondrá en juego sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo ante Ryder, que tiene un récord de 32 victorias y 5 derrotas en su carrera.

Por supuesto, el regreso de Álvarez al país generó mucha expectativa y emoción en los fanáticos del boxeo que rápidamente compraron las entradas para llenar el Estadio Akron de las Chivas, aunque todavía queden boletos disponibles.

"No lo sé, la gente me ama, y agradezco eso, espero que disfrute de la pelea, este evento, y tenga la oportunidad de tener este tipo de peleas en el mejor momento de mi carrera, me siento muy orgulloso al respecto", declaró "Canelo" sobre la respuesta de la gente en la compra de entradas.