Confrontación tensa entre Canelo Álvarez y Édgar Berlanga

Saúl "Canelo" Álvarez encendió el ambiente cuando amenazó a Édgar Berlanga durante el final de la gira de promoción de su pelea.

El púgil mexicano aprovechó la conferencia de prensa en Los Ángeles para advertir al puertorriqueño: "La chinga de tu vida te voy a dar".

"Canelo" respondió así ante las provocaciones de Berlanga, quien mostró una actitud agresiva desde el principio del evento, llamando "viejo" al peleador tricolor, quien es siete años mayor que él.

En un video que circula en redes sociales, se ve la forma en la que el mexicano responde a las provocaciones.

"¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué has hecho?, ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada. Este viejo te va a dar la pu... de tu vida, vas a ver", lanzó Álvarez en medio de la disputa con el de Puerto Rico.