Saúl Álvarez retoma el trote para pelea ante Golovkin

Para evitar que se repita eso en su tercera pelea ante Gennady Golovkin, el "Canelo" reincorporó el trote a sus entrenamientos por primera vez en cuatro años.

Álvarez incursionó en la división de los semipesados para medirse ante Bivol, pero el ruso se impuso por decisión unánime. El ídolo mexicano de 32 años reconoció después del combate que tras el quinto asalto se sintió cansado.

"Me dolió muchísimo perder, a nadie le gusta perder, pero así es esto y de hombre hay que aceptar", dijo Álvarez en una entrevista con The Associated Press. "Hay que seguir enfocados, en el camino de la grandeza hay baches y te vas a tropezar, pero sigo en este camino con la motivación de seguir ganando peleas y haciendo historia".