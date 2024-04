"Canelo" Álvarez mantiene el enfrentamiento con Óscar de la Hoya

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que del amor al odio hay un sólo paso de distancia y al parecer, es tal cual lo que pasó entre Saúl "Canelo" Álvarez y Óscar de la Hoya.

Quienes alguna vez fueron grandes amigos, ya que de la Hoya fue el principal promotor del tapatío, actualmente están enfrentados y aún más, desde la conferencia de prensa previo a la pelea con Jaime Munguía.

"No me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, no tengo nada que ver con él y le deseo todo lo mejor y ya está", confesó "Canelo" para Fight Hub TV.

"No lo quiero en mi vida, no lo quiero cerca de mí, no quiero esa clase de vibras en mi vida", agregó.

El conflicto entre ellos, según Óscar, nació por unas declaraciones que el hoy promotor hizo acerca de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl.

"Un día, un reportero me preguntó si yo pensaba que 'Canelo' necesitaba otro entrenador, y yo le contesté al reportero que quizás era buena idea porque yo tuve siete entrenadores en mi carrera, y aprendí cosas de cada entrenador, todos me enseñaron algo nuevo", declaró en aquel entonces a FightHype.

"Dije que quizás Eddy Reynoso podía recibir algo de ayuda... Ellos ('Canelo' y Reynoso) me dijeron desleal, que cómo yo podía decir eso... Y así fue como todo empezó", reveló.

Sin embargo, lo que parecía como un simple intento de narrar el origen de la pelea, terminó en un dardo para el campeón indiscutido del peso supermediano.

"Pero cómo puede hablar de lealtad alguien que va saltando de promotor en promotor, de contrato en contrato, de televisora en televisora... ¿Quién es el desleal aquí?", sentenció.

"¿Alguna vez recibí un gracias de parte de él? Nunca. Cuando le conseguí el contrato más grande de su vida, ¿recibí un agradecimiento? Nunca. Entonces, ¿quién es el desleal? Pero ya no me importa", concluyó.