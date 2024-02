Canek, leyenda viviente

Ciudad de México

Estoy en la lucha, no por necesidad, sino por amor al deporte; me motiva que me siento bien de salud y que me ayuda a seguir manteniéndome, no hay mejor medicina que seguir haciendo deporte¨. CANEK LUCHADOR TÉCNICO

Canek es uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana y reconoce que fue formado por grandes maestros y excelentes rivales.

A 50 años del nacimiento del Príncipe Maya como personaje, el luchador originario de Tabasco comparte detalles del inicio de su carrera y la llegada a la Ciudad de México, donde fue arropado por Shadito Cruz y Anita Nieves.

"Pensé llegar, pero nunca rebasar los límites porque al principio sí me encontré con muchos escollos uno de ellos fue Mil Máscaras, no sé por qué desde el principio no hicimos buenas migas y ya después me encontré al Villano, Dos Caras, Perro Aguayo, Fishman, quienes fueron mis contrarios y ellos fueron mis verdaderos maestros al ser mis rivales", indicó el luchador quien tomó su nombre de la obra de Ermilio Abreu Gómez, Jacinto Canek.

Para medirse a esos rivales, su entrenamiento iniciaba a las 7 de la mañana con Felipe Ham Lee, después con Sugi Sito, Fantasma de la Quebrada y Rolando Vera.

"De personas como el Solitario, Aníbal, Ángel Blanco, Rolando Vera, Ray Mendoza, René Guajardo aprendí que nunca hay que ir de tenis a una arena y nunca hay que ir de pants, pues me dijeron que siempre debía andar a la línea para respetar al público", agregó.

Además de su festejo por los 50 años del personaje de Canek, también celebra 52 como luchador profesional, por lo que reconoce que es la recta final de su carrera, aunque es el público en las arenas, el que lo mantiene vigente.

"La otra vez que fui a Monterrey la arena estaba llena y una persona me dijo que solamente de verme caminar del vestidor al ring con mi vestimenta, ya con eso estaba desquitado el boleto", concluyó.

LAS APUESTAS QUE FALTARON

Aunque en su carrera lo ha ganado todo, Canek se quedó con ganas de realizar un par de luchas de apuesta, de las más grandes de la historia, contra dos de sus grandes rivales: Mil Máscaras y Dos Caras.

El Príncipe Maya reconoce que tuvo en Mr. Personalidad a un enemigo con quien tenía una rivalidad grande dentro y fuera del ring.

"Yo decía que la culminación de mi carrera iba a ser conseguir la máscara de Dos Caras, Tinieblas, Mil Máscaras y el Rayo de Jalisco, ganando esas máscaras hasta ahí iba a llegar.

Con Mil Máscaras no se dio, porque el promotor que tenía la visión de hacer ese encuentro falleció y no hubo promotor que abriera la cartera para buscar un local grande", concluyó.