Quiere Niebla Roja saldar deuda

"En lo mental estoy tranquilo, al último sí me he puesto nervioso porque creo que puedo lograrlo y al final me he quedado a la orilla, sí me he desesperado y decepcionado, pero es importante mantener la calma.

"He aprendido a no confiarme, a trabajar más en mi resistencia y a ser más certero con mis rivales, todo eso he aprendido y espero cerrar bien el año llevándome la Leyenda Azul, sería un plus en mi carrera", aseguró.

Sin embargo, sabe que tiene esa cuenta pendiente de ganar un título en el plano individual y en esta ocasión, en el torneo dedicado a la memoria de Blue Demon, podrá demostrar su fortaleza física y mental.

"Traigo esa espina clavada, esa sensación de poder y al final quedarme a nada, pero en esta ocasión es un reto importantísimo enfrentar a pesos completos, a quienes me gusta enfrentar para demostrar mi fortaleza", concluyó.