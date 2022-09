Busca Checo respuestas en el simulador

Mientras Checo arrancó desde el segundo cajón en Spa-Francorchamps, Verstappen lo hizo desde el puesto 14 por penalizaciones y al final de la carrera el actual campeón del mundo le sacó una diferencia de más de 17 segundos al mexicano, en el "1-2" de Red Bull en Bélgica.

Checo trabajó muchas horas en el simulador intentando encontrar respuestas, aunque una de ellas las encuentra en las actualizaciones que ha tenido el RB18, enfocadas más en Verstappen.

"Sí, fue súper, súper rápido el último fin de semana. Realmente, muy fuerte. He estado en el simulador esta semana, tratando de entender todo y espero ser capaz de conseguir una marcha más en mi lado", comentó Checo en el día de medios previo al inicio de actividades en Zandvoort, sede del Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana.

"Creo que al principio me sentía más cómodo, cada vez que llegaba a un fin de semana en la primera práctica ya me sentía fácilmente feliz con el balance, y las cosas me salían naturalmente. A medida que avanzó la temporada parece que se ha vuelto más y más difícil. Cada fin de semana tengo que hacer un análisis más profundo. Y sí, no me siento tan cómodo como antes con el coche".