Les saca bendiciones

Además de tener la magia de mutar la mirada de sus fans en suspiros, Vanvan Rubio también puede convertir la mala vibra en bendiciones.

A esta altura de su vida, la edecán de lucha libre del grupo Lluvia de Estrellas confesó que ha recibido comentarios mala onda en redes sociales, sin embargo, eso lejos de agüitarla la hace recibir esa energía negativa y transformarla en positiva.

"Los haters por lo general son personas que no tienen fotos y tienes perfil de restringidos, yo lo único que les puedo decir a ellos es, ´gracias por mencionarme, tu energía me nutre´, y finalmente esas personas son quienes gastan tiempo de su vida en mí, algo que no tiene lógica y eso me halaga.

"No es tan difícil lidiar con los comentarios negativos, a lo mejor porque estoy en la etapa de mi vida en donde realmente lo que me importa es mi bienestar mental y físico", aclaró la escultural morena.

Vanvan compartió que se encuentra muy feliz, primero porque hace unos meses fue nombrada la edecán del año por Halcón Lucha Libre y también porque estará en un libro de la misma empresa.

"En ese libro incluyen a figuras de la lucha de todos los tiempos y soy la única edecán del deporte que aparece, lo cual habla muy bien de mi trabajo", concluyó Vanvan Rubio.