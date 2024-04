Quiere Barby irse como campeona

Son 44 años de vida y muchos en años en el ring, por lo que la "Barby" ya se trazó su adiós.

Mariana Juárez regresará este viernes al ring para medirse en la capital con la sudafricana Matsidisho "The Tiger" Mokebisi.

La mexicana aseguró que es su último año en el boxeo, y quiere irse como monarca.

"Es mi último año y quiero irme como campeona del mundo y he trabajado bastante fuerte, y voy contra una gran peleadora y eso me entusiasma. No quiero nada gratis y que se gane arriba del ring", expresó.

Juárez, con marca de 55-13-4, 19 KO´s se topará con Mokebisi 18-11-2, 7 KO´s por el campeonato Plata de peso Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Ambas boxeadores se vieron este martes cara a cara y coincidieron en que las dos tienen mucha hambre del cetro.

La última pelea de Juárez fue junio del año pasado cuando cayó con Mayeli Flores en Ontario, Estados Unidos.