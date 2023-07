Asombra a Desperado ver luchar a las leyendas

Aunque asegura que en muchos cuadriláteros alrededor del mundo hay ídolos de la lucha, el enmascarado japonés indicó que en nuestro país los veteranos si le exigen, pues además de tener calidad inmensa, tienen movilidad.

"He luchado en el resto del mundo y en todos ellos he tenido la posibilidad de hacerlo con leyendas, pero aquí con gente como Satánico, Fuerza Guerrera es distinto, no hay oportunidad de hacerlo en ningún otro lugar del mundo", aseguró el enmascarado japonés.

Desperado, quien estuvo en Fantasticamanía en la arena México, espera pronto pueda regresar a darse un entre en mano a mano con Satánico, quien en su visita a México lo venció en el enfrentamiento que tuvieron en Puebla.