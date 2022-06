Ari Gameplays es la campeona

"No sabía como iba hacer Paracetamor, no me lo imaginaba. Mi entrenador Roni, me dije ´eres comikaze´", comentó la creadora de contenido sobre el ring.

Y agregó: "No sabía como iba hacer Paracetamor, no me lo imaginaba. Desde el primer entrenamiento, mi entrenador me dijo eres kamikaze, pegas duro y era lo que quería venir a demostrar aquí".

Por segundo año consecutivo, Ibai Llanos, el creador de contenido más importante de los últimos años, oreganizó el evento y ahora le tocó el turno al Pabellón Olímpico de Badalona, España, de albergar este evento.

Al poco tiempo de que finalizará el combate, en redes sociales, la gente empezó a catalogarlo como "El mejor de la historia". Los golpes, la intensidad y la forma de dar espectáculo sobre el cuadrilátero, fueron los ingredientes para así denominarlo.

Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo, la entrenó un par de veces y fue su guía durante este proceso. A petición de su hija, la creadora de contenido Nicole Chávez, tuvo el privilegio de conocer algunas técnicas de la leyenda del ring.

De esta forma, Arigameplays le abre las puertas a otras creadoras de contenido para seguir sumando participación de mujeres en este tipo de eventos.