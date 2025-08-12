Sergio Pérez pacta regreso a Fórmula 1 con Cadillac

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 cada vez está más cerca de volverse una realidad.

De acuerdo a reportes de PlanetF1, el mexicano ya tendría todo arreglado con Cadillac para volver a la parrilla y la nueva escudería anunció su incorporación en las próximas semanas, después de la pausa veraniega en el Gran Circo.

De hecho, los rumores afirman que el gran anuncio se haría oficial durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, del 5 al 7 de septiembre en Monza.

Checo puso en pausa su carrera dentro de la Máxima Categoría luego de su salida de Red Bull Racing a finales del 2024.

Y, aunque se ha mantenido ligeramente alejado de los reflectores, se sabe que durante los ultimos meses el piloto tricolor ha estado explorando diferentes opciones para lograr su regreso a la F1 en la temporada 2026.

Una de esas opciones, y quizás la más fuerte desde el comienzo, fue Cadillac, equipo con el que habrÌa estado en comunicación desde comienzos de este año.

Cadillac hará su aparición en el Gran Circo para la próxima campaña, buscando generar impacto e influencia en el mercado estadounidense y latinoamericano, y esto habría sido uno de los motivos principales por los que el equipo se estaría decidiendo por Checo para ocupar uno de sus asientos.