Así fue como El Santo perdió la máscara ante 3 periodistas

GUADALAJARA, Jalisco

Pero fue Jacobo Zabludovsky el que tuvo más repercusión entre sus colegas por haber conseguido lo que no lograron ninguno de sus más feroces rivales.

Y no porque Jacobo Zabludovsky se hubiera anticipado a sus colegas, al contrario, él fue el tercero, pero el que hizo más eco del hecho de descubrir el rostro de El Santo, mientras que en el caso de Guillermo Ochoa y Ricardo Rocha, pasó como algo sin relevancia.

El fin del misterio

La última vez que El Santo apostó su máscara plateada fue en 1980 ante Remolino, es decir, 2 años antes de su retiro como luchador profesional.

En 1982, El Santo decide retirarse luego de 49 años luchando.

Previo a su retiro, El Santo asistió al programa Hoy Mismo, conducido por Guillermo Ochoa, y para demostrar que no se retiraba por estar viejo y acabado, se levantó rápidamente la máscara para enseñar que no había muchas arrugas ni cicatrices en su rostro.

En 1983, El Santo, ya retirado volvería a hacer lo mismo en el programa nocturno En Vivo con Ricardo Rocha, que se trasmitía cada viernes.

En ambos programas no se congeló la imagen ni la repitieron para ufanarse de que El Santo había descubierto su rostro por unos segundos.

Pero el 25 de enero de 1984, fue el momento más especial en el programa Contrapunto, conducido por Jacobo Zabludovsky, en el cual cada semana presentaba un tema, y en aquella ocasión fue "La lucha libre: ¿circo, maroma o teatro?".

De manera anticipada Jacobo Zabludovsky ya había anunciado que ese día El Santo se quitaría la máscara en exclusiva en su programa, lo cual causó expectativa y una mayor audiencia.

En el programa también participaban los luchadores "Blue Demon" (QEPD), "Wolf Rubinskis" (QEPD) y "El Mocho Cota".

En el turno de El Santo hablaba de su trayectoria y que, para su fortuna, nunca sufrió lesiones graves más que las comunes por golpes en codos y rodillas, pero ninguna de consideración, lo cual hizo posible que fuera tan longeva su carrera que inició en 1933 y concluyó en 1982.

El Santo hablaba de lo importante que es la preparación de un luchador.

"Primero que nada es un deporte, porque si no hay buena actividad, no hay reflejos, no hay condición física, no puede haber lucha libre, ni un atleta. El atleta se hace en el gimnasio, vende como cualquier profesión, es mentira que un luchador se haga en uno o dos años.

"Los años pasaron y me retiré de la lucha cuando se empezó a pagar mucho más dinero, todavía. Yo viví de la lucha desde 1933-34. El Santo nace en el 42, ya para 1952, en una revista, era un veterano", contó El Santo.

Previo a levantarse la máscara, se agregó el corto de la película El Santo vs. la mafia del vicio, en la que la actriz Elsa Cárdenas le dice a su acompañante mientras están en la Arena en una lucha del plateado: "Daría cualquier cosa por ver el rostro que cubre esa máscara. Debe ser muy atractivo", dice la actriz.

Acto seguido, El Santo se desata la máscara y se la levanta por unos segundos al tiempo que se escucha a Wolf Ruvinski decir: "Parece profesor, ya nada más le hacen falta los lentes. Además ya todos te conocen en el barrio", expresó Wolf Ruvinskis, quien además de luchador también fue actor de cine.

Horas después, Jacobo Zabludovsky, orgulloso de mostrar la cara de El Santo, volvió a exhibir la imagen en su noticiero nocturno 24 Horas, congelando la imagen para que el público pudiera apreciar mejor el rostro de "El Enmascarado de Plata", lo cual molestó al luchador según reveló años después "El Hijo de El Santo".

"Esa noche mi papá se sintió profundamente decepcionado y a la vez molesto. Acto seguido, se comunicó al noticiario y pidió hablar al aire con Zabludovsky para aclarar que nunca se había quitado la máscara", dijo El Hijo de El Santo.

El Santo moriría a los 66 años, días después el 5 de febrero de 1984 por un infarto que sufrió tras una actuación en el Teatro Blanquita.

Como parte de la leyenda urbana, a través de los años se ha dicho que el haber descubierto su rostro en televisión despojó a El Santo su condición de invencible y perdió la batalla ante la muerte.