Andrea Maya: entre flechas y los libros

El éxito que hoy goza Andrea Maya Becerra es producto del esfuerzo, tanto en el deporte como en las aulas.

La tapatía terminó sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara, donde contó con el apoyo de sus compañeros.

"Era superpesado, qué bueno que ya terminé. No dormía casi nada. Ahorita que ya duermo casi 8 horas, neta no sé cómo le hacía para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me esforzaba mucho.

Mis compañeros siempre me apoyaron mucho. Sin ellos no hubiera logrado nada, creo que me hubiera dado de baja desde el segundo semestre. Ellos eran los que me prestaban sus apuntes, me ayudaban a platicar con los profesores cuando preguntaban que dónde estaba, y mis compañeros me

ayudaban enseñándoles mis redes sociales para que vieran lo que estaba haciendo, y eso creaba más empatía", recordó Andrea Maya.

"Durante mi carrera falté a la mitad de las clases, pero sí le echaba muchas ganas para compensar, estudiar yo sola, leer los libros y tratar de entender el material por mi parte, pero sí fue un reto. Me tocó de todo: tanto personas que sí les gusta el deporte y que me querían ayudar, como otros que no, pero me pude adaptar a las dos situaciones y echarle ganas", agregó.