Agradece André Marín apoyo de Fox Sports pese a despedida

CIUDAD DE MÉXICO.-André Marín respondió a Fox Sports luego de la crítica hecha por su salida rumbo a TUDN.

Mediante un comunicado de redes sociales, la cadena de televisión recriminó al comentarista por las "formas" en las que se dio su partida, por lo que éste replicó de la misma manera para dar su versión.

"Después de 12 años fui separado de Fox Sports. Hace tiempo avisé a Fox Sports que tenía, para el año entrante, nuevos planes y retos profesionales. Apenas, el pasado miércoles, me informaron que ya no regresaría al programa La Última Palabra y por ende no me podría despedir de su audiencia, lo cual, me hubiera gustado", escribió el analista deportivo.

Marín mostró su sorpresa por la manera en que se le despidió, pero no dudó en agradecer por el apoyo que tuvo durante su trayectoria y durante sus recientes problemas médicos.

"La relación laboral con Fox Sports siempre fue cordial, por ambas partes, y tengo agradecimiento por muchos buenos momentos y el apoyo que me brindaron durante mi convalecencia. Nunca esperé que el dueño de la compañía me despidiera de esa forma. Lo siento mucho, pero le seguiré agradecido", agregó.

Además, el periodista aprovechó para confirmar el siguiente paso en su carrera profesional.

"Ahora tengo un ofrecimiento para crecer profesionalmente con Televisa Univisión y tomo el reto con mucha emoción", afirmó.