Ana Guevara a Pacheco: "La parte legal dista del sentimentalismo"

Ana Gabriela Guevara está a días de dejar la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, su lugar será ocupado por Rommel Pacheco por nombramiento de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acción que no incomodó a la exvelocista.

"Esa fue su decisión y debe ser respetada, los puestos en los gobiernos son prestados, no son de permanencia voluntaria no es una decisión que estuviera en mis manos y así como se abordó se debe transitar hacia la siguiente administración", expresó en su último evento público.

Durante su gestión el tema de falta de apoyo económico a deportes acuáticos fue criticado y aunque los atletas expresan confianza en que con la llegada del exclavadista esto se puede solucionar, Guevara dejó claro que no es cuestión de voluntad, todo radica en la ley.

"Hay cosas que aún en el traslado de la administración seguirán viendo como parte de lo mismo, la parte legal dista del sentimentalismo, quien me suplirá que se dará cuenta que lo legal no asiste a lo mismo (el sentimiento)", añadió.

Guevara Espinoza afirmó que Pacheco verá "la responsabilidad de ser un funcionario público" donde lo principal es "el respeto a las reglas, protocolos y normas y va en contra cuando se actúa en sentido contrario".

Además del conflicto en disciplinas acuáticas, las irregularidades en la Federación Mexicana de Tiro con Arco fue otro aspecto al que se enfrentó Ana, quien encontró la forma de brindar apoyo a las arqueras, pero no está resuelto al cien por ciento, así que Rommel también tendrá ese conflicto.

"No me toca hacer ninguna enmienda, todo quedará documentado y asentado para que la siguiente administración continue y asista a la misma lógica, esperemos que no haya algo que viole el razonamiento de lo que nos corresponde que es cuidar el erario y que termine en los deportistas", compartió la directora.

Ana Guevara confirmó que ya sostuvo una primera reunión con Rommel Pacheco para comenzar la transición de administración misma que aseguró "entregaremos con las mejores cuentas".

"Se comenzó a vaciar información y algunas de las cosas que solicitaron en diferentes áreas y en los siguientes días así será el tiempo de transición fue marcado ayer por el equipo, pero el trabajo por mandato de la presidencia fue de mayo, estamos listo para hacer la entrega", sentenció.