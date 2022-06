Alumno VS. Maestro

La semifinal de la Ruleta de la Muerte no sólo hará que Blue Demon Jr. defienda su incógnita, sino que además lo hará midiéndose ante uno de sus alumnos, Pentagón Jr.

"Me da mucho gusto en esta ocasión enfrentar a mi alumno, muchas veces se piensa que el alumno no supera al maestro, pero en el caso de Blue Demon superó a Rolando Vera.

"Él tanto como superarme no, porque apenas se está abriendo su camino y aún le falta consolidarse, pero está en una muy buena etapa y en una transición en su carrera, está despegando y al despegar empiezan vertiginosamente su ascenso y si no se saben mantener no se consolidan", indicó el Demonio Azul.

El Junior considera que con Penta será una batalla muy interesante para el público, pues se sabe adaptar a los estilos de los jóvenes, aunque también impone el suyo.

Pase lo que pase el sábado 18 en Triplemanía 30 Parte 2, el domingo en la Arena Naucalpan el Grupo Internacional Revolución le hará entrega de un reconocimiento al hijo del Profe Manotas por su trayectoria.