Desafío olímpico: Alegna González y Ever Palma en busca del podio

La marcha en relevos mixta era la última opción de Alegna González para subir al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024; sin embargo, su esfuerzo y el de su compañero Ever Palma no fue suficiente.

El día de actividades comenzó al pie de la Torre Eiffel y había participación tricolor.

Alegna González cumplió con su parte de los 42 km, pero Ever Palma se quedó corto.

El marchista tricolor empezó el circuito a buen ritmo, se quedó en el grupo que perseguía a los líderes el ecuatoriano Daniel Pintado y el español Álvaro Martín, pero en ningún momento pudo repuntar; se quedó rezagado.

Dio el pase a Alegna González, quien con la determinación por no quererse irse de la justa con las manos vacías la hizo recuperar posiciones.

Su técnica fue tan limpia que se veía que volaba en el camino, por momentos alcanzó el tercer, cuarto y quinto puesto, lo único que perjudicó su andar fueron las pausas que hizo para reacomodarse el sensor, esos segundos la obligaron a esforzarse más para alcanzar el lugar que tenía.

De nuevo fue turno de Ever y por más "fresco" que llegó al evento por no competir de manera individual, no fue visible alguna estrategia para apretar en la recta final.

Todo quedaba en Alegna González y su hambre de trascender, poco a poco fue acelerando el paso, aunque claramente su trabajo individual no le alcanzó y logró cerrar en quinto puesto con un tiempo de 2:52:38.

El equipo de España conformado por María Pérez y Álvaro Martín se quedó con la medalla de oro con 2:50:31, Ecuador con Glenda Morejon y Daniel Pintado se colgó la plata con 2:51:22 y el bronce se lo llevo Australia gracias a Jemima Montag y Rhydian Cowley con 2:51:38.