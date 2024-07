¡Terminó el sueño!

París, Francia

El tercer día de actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 finalizó con la eliminación del surfista Alan Cleland.

El nacido en Colima se volvió una de las figuras nacionales en esta justa, sin embargo, ya pudo seguir generando alegrías al país luego de perder en los octavos de final de su disciplina.

Cleland tuvo una calificación de 15.17 puntos, fue superado por el francés Joan Duru quien recibió 18.13 unidades.

De esta manera Alan Cleland se despide de las olas de Tahití, ya que aunque los Juegos Olímpicos se realizan en París, para esta disciplina no contaban con una zona que pudiera ayudar a los atletas.

El surfista de 22 años se había robado los reflectores en México tras su presentación en la justa veraniega, el puntaje que obtuvo en los octavos de final también lo consiguió en la ronda previa donde se impuso al español Andy Criere y con esa victoria su nombre se hizo viral en redes sociales.

"ERES NUESTRO AQUAMAN"

Usuarios en redes sociales reaccionan a la eliminación del surfista mexicano

Durante la justa veraniega, el desempeño del mexicano causó gran admiración entre los internautas, quienes lo siguieron durante la transmisión de todas sus competencias y celebraron con gran emoción cada que calificaba a las siguientes rondas, hasta llegar a los octavos de final.

Así que tras su eliminación, usuarios en redes sociales, reconocieron la gran participación del colimense en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiendo su nombre en tendencia y compartiendo memes en su honor

"Te quiero mucho Alan Cleland, me hiciste conocer y emocionarme por un deporte que nunca me había generado interés y te retiras con la segunda mejor puntuación de todo lo que va del día", "yo que ni sé nadar viendo a Alan Cleland: "Ahhh pero, tomó esa ola como el mismísimo Aquaman", "se fue el Aquaman de Colima, el bendecido de Tláloc, el rey de las olas", "Alan Cleland no pasó pero se ganó nuestros corazones, además hizo historia en ser el primer surfista mexicano en participar en los Juegos Olímpicos, es un chingón", " tqm Alan, lo hiciste excelente, eres digno de estar ahí"; esos fueron algunos de los comentarios con los que los mexicanos se despidieron la participación de Cleland en París 2024.

VUELVEN A LA ACCIÓN

— Las atletas más buscadas son Alejandra Valencia, Ana Pau Vázquez y Ángela Ruiz porque su triunfo en los Juegos Olímpicos hace pensar que alguna de ellas pueda repetir un podio.

— Las tres tienen próxima participación en la modalidad individual.

· Jueves 1 de agosto

· Ángela Ruiz vs Bryony Pitman (Gran Bretaña)

· Alejandra Valencia vs Jennifer Mucino (Estados Unidos)

· Ana Pau Vázquez vs Charline Schwarz (Alemania)