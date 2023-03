Inspira animé al piloto japonés Takamoto Katsuta

"Taka", como le dicen sus amigos, siguió los pasos de Monkey D. Luffy, personaje principal de la obra nipona, de comenzar un viaje sin retorno para alcanzar su sueño.

En 2014, Katsuta desobedeció a su padre, Norihiko, al dejar las pistas permanentes por las rutas de nieve, terracería y pavimento.

"Mi (anime) favorito es One Piece, ya sabes, porque es muy bueno (y porque) me inspiró a cumplir mi sueño (que es terminar) como campeón del mundo. Este es uno de mis objetivos y por eso lo estoy haciendo. Y va a ser, como dije, muy difícil. Pero este es mi sueño, y también me gusta Kimetsu no Yaiba.

"Básicamente, cuando decidí venir al rally, mi padre dijo: 'no, no deberías'. Esa fue su primera reacción porque sabe la diferencia es entre competir y correr. Y correr tiene cosas diferentes y más difíciles. Así que mi padre estaba un poco nervioso porque yo ya estaba en la Fórmula 3 y competía en Japón y casi estaba recibiendo el dinero, quiero decir, de casi llegar a ser un piloto de carreras profesional en Japón.

"Él quería que yo fuera un piloto de carreras (circuitos o pistas), pero yo quería ser un piloto salvaje. Por eso decidí venir a correr y a la diversidad, pero mi padre sabía que iba a ser muy difícil", dijo el corredor del Ciudad del Sol Naciente.

Toyota Gazoo Racing le dio la confianza necesaria "Taka" para continuar su desarrollo en las competencias de su país, después en Europa, pasando por el WRC2, y actualmente como corredor de tiempo parcial con el equipo en 2019.

"Sobre Toyota, diría que comencé en los deportes de motor cuando tenía 12 años, luego 13 años. Ya obtuve una especie de beca de Toyota cuando era piloto de karts. Luego me acerqué a la Fórmula 3 en Japón con el Programa de Desarrollo de Toyota. Así que mi carrera más antigua para competir y correr llegó con Toyota Gazoo Racing. Así que sin el apoyo no estaría aquí, seguramente. Así que es muy, muy importante en mi vida.

Es la primera vez que Katsuta visita Guanajuato, ya que está participando en el Rally México, así que disfruta de la afición y de su paisaje.

"Escuché que los mexicanos son bastante, digamos, positivos, lo que significa que es una locura. Es muy emocionante y realmente me gusta la pasión. Tienen gran pasión por el automovilismo. Así que estoy muy emocionado, feliz", puntualizó Takamoto, quien esta en el lugar 14 del Rally México.

@SSantosCANCHA