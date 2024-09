Emotiva despedida del Hijo del Santo en la Arena Monterrey

Todo en la vida tiene un fin y el Hijo del Santo, a los 61 años y con 42 años de carrera, dirá adiós a la lucha libre.

Con el sentimiento a flor de piel, el luchador hizo un repaso de su carrera, recordó a su padre El Santo e invitó a los regios a su despedida el 13 de octubre en la Arena Monterrey.

El Hijo del Santo es el menor de 10 hijos de la familia Guzmán y afirma que fue muy mimado por su padre y quizá eso lo ayudó en la transición cuando quiso ser luchador.

-¿Qué le dirías a El Santo ahora que te vas a despedir?

"Le diría: 'papá, ha llegado el momento de decirle adiós a la lucha libre como tú lo hiciste en su momento, es triste, pero también sé que es una buena decisión. Antes que nada gracias por darme la vida, por ser un papá tan cariñoso y tan divertido, por haberme regalado a un ídolo que fue El Santo, pero, sobre todo, gracias por confiar en mí, dejar tu máscara y tu legado en mis manos'.

"Si lo tuviera aquí le daría un abrazo y un beso con todo mi cariño", comentó emocionado el continuador de la leyenda plateada.

-¿Cómo te sientes antes de despedirte?

"Ha sido un proceso difícil, porque decir adiós a una profesión que te apasiona tanto no es fácil, pero lo que he estado trabajando desde mi interior, ya me siento más tranquilo, relajado, tan es así que ya empezamos la gira de despedida el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, seguimos Querétaro, León y el 13 de octubre en la Arena Monterrey".

El Hijo del Santo espera que su hijo le dé una sorpresa y continúe con el personaje más emblemático de la lucha libre mexicana y, por lo pronto, en el evento en Monterrey hay una lucha entre dinastías y espera que ahí entre su vástago.

"Hay una lucha, es de dinastías, hasta ahorita no estoy en ese evento, yo estoy en el evento principal defendiendo el Campeonato Mundial del CMB, pero si Santo Jr. me da una sorpresa en estos días, entro", comentó el gladiador que en su carrera suma 34 máscaras ganadas.

Y sobre eso, el Santito no teme a estas alturas de su carrera apostar la tapa y lo hará desde su primera despedida el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México en un torneo de parejas increíbles. Su compañero será Fuerza Guerrera, con quien tiene cuentas pendientes.

-¿Cuándo será tu última lucha?

"Estoy planeando el 26 de julio (del 2025), porque mi papá debutó como El Santo un 26 de julio de 1942 y sería muy emblemático que una fecha similar fuera la última lucha del Hijo del Santo".