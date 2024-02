Genera el AMT oportunidades

Acapulco, Guerrero

Beatriz Flores trabaja por primera vez en el Abierto Mexicano de Tenis como parte del staff de seguridad en el área de atajadores y con el dinero que gane durante esta semana seguirá ahorrando para comprar un terreno o una casa, pues el huracán Otis le arrebató la estabilidad de vivienda.

Por un momento pensó que el torneo no se realizaría y peligraba la posibilidad de no conseguir trabajo esta semana.

"Me dijeron que iba a haber trabajo en el tenis y me vine y dije ´Gracias Dios mío porque nos dieron chance de trabajar´ porque como quiera necesitamos y este dinerito nos ayuda a salir más adelante", cuenta Betty, quien realiza su trabajo escaneando los códigos de acceso del equipo de atajadores y atajadoras en el AMT.

Betty vive todavía con algunas secuelas psicológicas tras el huracán. Antes de trabajar en el Abierto estuvo en una pizzería, cuenta que pinta cuartos y después del Abierto seguirá buscando empleo.

"Estuvo horrible, afuera del cuarto había dos palos de mango grandes y nos lo tiró. El viento chiflaba muy feo. Lo único que hice con mi mamá fue abrazarnos.

No dormimos, nos amaneció. Tenía mucho miedo porque pensaba en que llegara un viento más fuerte y tirara las láminas. No me he recuperado al 100 por ciento, me ayudaba salir a la calle, pero veía casas sin techos, era muy triste".

Otro de los casos relevantes es el de Ignacio, quien ha aprovechado estos días para pedir una semana de descanso como maestro y ponerse como conductor de taxi, lo que le permitirá tener una entrada extra de dinero y comprar un tinaco, pues el huracán se llevó el suyo.