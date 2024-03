Abierto de Acapulco baja su derrama un 70% en edición 2024

CIUDAD DE MÉXICO.-El Abierto Mexicano de Tenis 2024 dejó una derrama económica de 350 millones pesos, luego del desastre natural del que se están recuperando Acapulco y Guerrero por el huracán Otis.

La derrama económica del torneo de Acapulco quedó lejos de los mil 200 millones de pesos que generó en 2023, es decir, este año fue 70 por ciento menos que el anterior, cuando se celebró la edición 30 del evento tenístico.

"Hay cosas que se nos salen de las manos, la reconstrucción de la Zona Diamante va a tomar un par de años y hoy lo sentimos como una de las afectaciones en el tema de la asistencia. Se siente un hueco en el corazón que no puedan estar todos aquí. Dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga y esto abre la posibilidad para que un público local hoy nos pueda acompañar. Hoy vemos un público que está disfrutando el evento de su ciudad, familias completas que viven aquí, una bonita experiencia.

"Creemos que hay una afectación en el tema de los comercios, no estamos listos, está en proceso y eso va a afectar los números. Si bien es cierto que habrá una derrama económica, seguimos en proceso de reconstrucción. Teníamos una disponibilidad de 3 mil habitaciones y hoy no hay una sola habitación, vamos poco a poco pero es lo que hoy tenemos", dijo Álvaro Fallla, director del Abierto Mexicano de Tenis.

Mextenis reportó que hubo una ocupación hotelera del 100 por ciento en el Palacio Mundo Imperial, Torre Perla Princess, One Diamante, Holiday Inn, Encanto y Las Brisas.

La organización del torneo dio a conocer que tuvieron una asistencia de 56 mil 760 personas durante toda la semana, del 26 de febrero al 2 de marzo. Esta cifra representa el 63 por ciento de la que tuvo en la edición 2023 cuando reunió a 90 mil personas.