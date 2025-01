Djokovic se retira en polémica semifinal del Abierto de Australia

MELBOURNE, AUSTRALIA.— Los espectadores abuchearon a un lesionado Novak Djokovic cuando abandonó la cancha en la Rod Laver Arena cuando se retiró tras un set en su semifinal del Abierto de Australia el viernes contra Alexander Zverev.

Lidiando con lo que él dijo era un músculo desgarrado, Djokovic perdió el primer set 7-6 (5) cuando falló una volea de derecha en la red, luego comenzó a sacudir la cabeza e inmediatamente se acercó a decirle a Zverev que el partido había terminado. Djokovic, de 37 años, recogió su equipo y se dirigió hacia el vestuario, haciendo una pausa para responder a los abucheos levantando los pulgares hacia arriba.

En su conferencia de prensa, Djokovic dijo que el dolor en su pierna izquierda vendada estaba "empeorando más y más". El serbio se lesionó durante su victoria en cuartos de final contra Carlos Alcaraz el martes por la noche.

"Sabía", dijo Djokovic, "que incluso si ganaba el primer set, iba a ser una enorme batalla cuesta arriba para mí".

Nole peleaba por un 11mo campeonato en el Abierto de Australia y para ampliar su récord con 25 títulos de Grand Slam en total. En cambio, será el sembrado número 1 y campeón defensor Jannik Sinner enfrentando al número 2 Alexander Zverev en la final del domingo.

Sinner superó algunos calambres en el tercer set y venció al estadounidense Ben Shelton (21) 7-6 (2), 6-2, 6-2 en la segunda semifinal del viernes para regresar a la final del Abierto de Australia, para intentar ganar su tercer título de Grand Slam.

Zverev tiene un récord de 0-2 en finales de majors; esta será su primera en Melbourne Park.

"Todo puede pasar", dijo Sinner, quien lleva una racha de 20 partidos sin perder. "Es un jugador increíble".

Para Djokovic, esta es la segunda vez en los últimos cuatro torneos importantes que no puede terminar debido a una lesión: se retiró del Abierto de Francia del año pasado antes de los cuartos de final porque se desgarró el menisco en su rodilla derecha durante un partido.

Djokovic se sometió a una cirugía en París y, menos de dos meses después, alcanzó la final en Wimbledon, luego ganó una medalla de oro para Serbia en los Juegos Olímpicos de París.

Zverev, un alemán de 27 años, perdió finales en cinco sets en el Abierto de EE. UU. de 2020 y el Abierto de Francia de 2024.

"Mi objetivo sigue siendo competir con los grandes y competir por este tipo de torneos e intentar ganarlos", dijo Zverev. "Para eso, necesito mejorar. Necesito mejorar en la cancha. Necesito mejorar físicamente".

Durante su entrevista en la cancha, Zverev suplicó a los fanáticos que no fueran duros con Djokovic.

"Sé que todos pagaron por boletos y todos quieren ver, con suerte, un gran partido de cinco sets", dijo. "Pero tienen que entender: Novak Djokovic es alguien que ha dado absolutamente todo de su vida a este deporte durante los últimos 20 años".

El único set de Djokovic contra Zverev duró 1 hora, 21 minutos e incluyó 19 puntos en nueve golpes o más cada uno. Los primeros cuatro juegos solos duraron 31 minutos, ralentizados tanto por los largos intercambios desde la línea de fondo como por el ritmo deliberado de Djokovic entre puntos, llevando el reloj de servicio de 25 segundos hasta, y ocasionalmente un poco más allá, de la asignación completa.

El partido fue agotador, y lo habría sido incluso sin lidiar con un problema en la pierna que apareció hacia el final del primer set contra Alcaraz.

"No golpeé la pelota (después del) partido contra Alcaraz hasta aproximadamente una hora antes del partido de hoy", dijo Djokovic.

"Hice todo lo que posiblemente pude para manejar básicamente el desgarro muscular que tenía. Los medicamentos y, supongo, el (vendaje) y el trabajo de fisioterapia ayudaron hasta cierto punto hoy", agregó. "Pero hacia el final de ese primer set, simplemente comencé a sentir más y más dolor y era demasiado para mí manejar. Un final desafortunado, pero lo intenté".

Zverev dijo que podía sentir "algunos golpes" del otro lado de la red en el desempate y notó que Djokovic estaba luchando "quizás un poco más".

Hace dos años en Melbourne Park, Djokovic se lesionó el tendón de la corva izquierdo, aún así logró llevarse el trofeo. Contra Alcaraz, estaba abajo por un set ante alguien que es 16 años menor que él, pero ganó.

Esta vez, Djokovic no pudo lograr una escapada similar.

Y después, había mucho de lo que Djokovic no estaba seguro.

¿Podría haber sido esta su última aparición en Melbourne Park?

"Hay una posibilidad. ¿Quién sabe?", respondió Djokovic. "Solo tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante".

Dijo que es demasiado pronto para saber cuánto tiempo podría estar fuera de juego.

Dijo que aún no está seguro de qué sucederá con su arreglo de entrenamiento con el exrival en la cancha Andy Murray.

Lo que Djokovic dejó claro: Su enfoque y objetivos no vacilarán.

"No es que me preocupe acercarme a cada Grand Slam ahora preguntándome si me voy a lesionar o no, pero las estadísticas están en mi contra de alguna manera en los últimos años", dijo. "Pero seguiré adelante. Seguiré esforzándome por ganar más Slams. Y mientras sienta que quiero lidiar con todo esto, estaré por aquí".