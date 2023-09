Tom Brady responde a los rumores que lo colocan en los Jets

CIUDAD DE MÉXICO

Después de su lesión que lo dejará fuera de las canchas toda la temporada, los aficionados comenzaron a soñar con un posible regreso al emparrillado de Tom Brady.

Brady, que se retiró el 1 de febrero de este año, es el mariscal de campo con más anillos en la historia de la NFL, y no sería la primera vez que regrese del retiro, tal como lo hizo con Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, el número 12 aún no tiene en mente volver a jugar.

En entrevista con Jim Gray y Larry Fitzgerald, el exquarterback de New England Patriots y de Tampa Bay respondió a los rumores que lo unen a los Jets.

Al ser cuestionado sobre la existencia de una llamada de los Jets, Brady respondió: "Siguiente pregunta. Me encanta estar aquí los lunes y todo lo que ha pasado. Ahora no es como cuando estás dentro de la cancha, que sufres cada jugada. Ahora quiero que le vaya bien a mis compañeros y amigos que siguen jugando. La estoy pasando muy bien y disfruto mucho esta etapa de mi vida".

Si bien no dio un "no" como respuesta, Tom da a entender que ya no piensa en volver a jugar de manera profesional.