Guapo calado

El "Mil Por Ciento Guapo", quien apenas hace unos días anunció su retiro de los encordados debido a las lesiones que tiene en su rostro y otras partes del cuerpo, confesó que llegó a tener relaciones con un hombre por la necesidad de consumir.

"Tuve una relación sexual con un promotor por dinero, me metí con un hombre, muy drogado, muy borracho, pero lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros porque pensaban que yo era homosexual y me sentía la peor basura del mundo.

"Me acuerdo y quisiera matar a esa persona, pero ya murió, era Víctor Quiñones ´El Booker´, como él compró droga, pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara, cuando lo entendí dije ´no cabrón, vete ya, esto no está bien´, me levanté a bañar", explicó a la emisión El Minuto Que Cambió Mi Destino de Imagen TV.

Shocker dejó entrever que continúa teniendo problemas de adicciones, pues su última relación terminó debido a los efectos que le provocaba consumir la droga conocida como cristal.

El rector de la Universidad de los Guapos concluyó la plática explicando el procedimiento que le harán para enderezar su quijada.

"La cirugía que me van a hacer no es nada sencilla, me van a poner una placa especial diseñada para mí y voy a quedar como Brad Pitt", explicó entre bromas.